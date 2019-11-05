Украинцы активно скупают валюту

В октябре 2019 объемы покупки валюты физическими лицами превысили объемы ее продажи на 92 миллиона долларов. Об этом сообщает Нацбанк.
Всего в октябре украинцы купили в банках 1,5 миллиарда долларов, а продали банкам 1,42 миллиарда долларов.
Объемы покупки валюты в октябре стали наибольшими с 2019 года. Предыдущий рекорд был установлен в июле и составил на 4 миллиона долларов меньше.
Напомним, с 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений в 150 тысяч гривень в день, как это было раньше.
"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.