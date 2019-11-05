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Украинцы активно скупают валюту

Украинцы активно скупают валюту
08:37 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Украинцы купили валюты почти на 100 миллионов долларов больше чем продали.

В октябре 2019 объемы покупки валюты физическими лицами превысили объемы ее продажи на 92 миллиона долларов. Об этом сообщает Нацбанк.

Всего в октябре украинцы купили в банках 1,5 миллиарда долларов, а продали банкам 1,42 миллиарда долларов.

Объемы покупки валюты в октябре стали наибольшими с 2019 года. Предыдущий рекорд был установлен в июле и составил на 4 миллиона долларов меньше.

Напомним, с 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений в 150 тысяч гривень в день, как это было раньше.

"Дневной лимит в 150 тыс. грн через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга отменен. Также прекращает действовать требование о предоставлении физическими лицами документов в банк, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты", - говорится в сообщении.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Валютные ограничения.
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