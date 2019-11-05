Скачать
Вторник, 05.11.2019
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Назначать пенсии будут через мобильное приложение: президент дал задание Минсоцу
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
Гончарук: Государство недостаточно финансирует науку
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
"Незабываемая победа": Шевченко вспомнил разгром Динамо над Барселоной (Видео)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)
Барабанщик The Hardkiss впервые снял маску и ушел из группы (Фото)

Минфин впервые за пять месяцев предложил 4-летние ОВГЗ

Минфин впервые за пять месяцев предложил 4-летние ОВГЗ
20:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Минфин благодаря спросу в 12,47 млрд грн опустил ставку 4-летних ОВГЗ до 13,38%.

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник впервые с мая этого года предложило 4-летние ОВГЗ на 2,5 млрд грн (по номиналу), однако спрос на них достиг 12,47 млрд грн, что позволило опустить ставку размещения до 13,38% годовых.

Согласно данным на сайте ведомства, для продажи всех выставленных облигаций была удовлетворена 31 заявка со ставками до 13,13% годовых, а средневзвешенная ставка составила 13,3%. Еще 47 заявок со ставками до 14,6% годовых были отклонены.

Помимо того, Минфину по сравнению с предыдущей неделей удалось понизить ставку размещения 3-месячных бумаг сразу на 1 процентный пункт – с 15,35% до 14,35%. Для этого предложение самых "коротких" облигаций было снижено с традиционных 500 млн грн до 300 млн грн и отклонены 4 из 7 заявок на 407,7 млн грн со ставками до 15,33%.

Данилишин: Банки скупают ОВГЗ вместо кредитования предприятий

На аукционе по продаже годичных облигаций ставка была уменьшена с 14,3% неделю назад до 14%, и Минфин разместил все выставленные облигации на 500 млн грн при спросе на 708,8 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОВГЗ, Аукцион, Минфин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Для населения подорожает электроэнергия
02 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
03 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
04 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
05 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнуление&quot; долгов: &quot;Нафтогаз&quot; ждет предложений от РФ
"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь