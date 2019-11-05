ФГВФЛ пустит с молотка офис "Имэксбанк" в Одессе

Новости Бизнеса:ФГВФЛ выставил на торги офис Имэксбанка в Одессе за 113,69 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" комплекс зданий неплатежеспособного АО "Имэксбанк" по пр. Шевченка, 8А в Одессе.

"Торги состоятся по английской модели аукциона (на повышение цены - Ред.). Стартовая цена лота – 113,69 млн грн", - сообщается на сайте ФГВФЛ во вторник.

ФГВФЛ отметил, что аукцион состоится 8 ноября в 11:22.

Пресс-служба ведомства уточнила, что лот № G22N012782 включает комплексы зданий общей площадью 2,335 тыс. кв. м и 548 единиц основных средств: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель, кондиционеры и т.д.

Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 7 ноября 2019 в 20:00.