В Украине закрылись 304 отделения банков

Новости Бизнеса:В 2019 году банки закрыли 304 своих структурных подразделения по Украине.

За январь-сентябрь 2019 года общее количество структурных подразделений банков в Украине сократилось с 8509 до 8205. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Отмечается, что за девять месяцев Ощадбанк закрыл 159 отделений, Проминвестбанк - 49, Приватбанк - 47, Универсалбанк - 12 Райффайзен Банк Аваль - 7.

При этом ПУМБ с начала года открыл 20 отделений, Аккордбанк и Кристалбанк открыли по 5 отделений каждый, Укрстройинвестбанк - 4.

В топ-3 банков по количеству структурных подразделений входит Ощадбанк, его сеть включает 2471 отделение, Приватбанк - 1974 отделения и Райффайзен Банк Аваль - 496.

Напомним, за период с 2014 года по 2017 год в Украине количество банков сократилось со 180 до 92. То есть, за три года были выведены с рынка 88 банков (изначально 91, но 3 восстановили свою работу), в которых было сконцентрировано около 30% всех активов банковской системы.