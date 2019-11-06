Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира откроет в Украине офис до Нового года

Новости Бизнеса:В Украину заходит одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance.

Украина подписала меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж - Binance, которая в свою очередь планирует открыть свой офис до Нового года.

Об этом во время круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" сказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня мы подписали меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж - Binance. Она активно работает над тем, что бы тут открыть свой офис, и скорее всего она его откроет до Нового года. Эта биржа одна из самых больших - это миллиардные обороты. И часть денег, которые аккумулирует сама биржа, и часть транзакций будет проходить на территории Украины, в наших банках. Мы по этому поводу говорили с Национальным банком, общались и с государственными банками об открытии счетов этой биржи", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что заход криптовалютной биржи Binance - это сильный драйвер для развития криптотемы в Украине, в плане легализации криптовалюты.

"Когда такие компании заходят и открывают свои офисы в странах, это говорит о том, что начинает развиваться законодательное направление. Появляется большое количество специалистов, которые работают в этих компаниях и помогают развивать законодательство. Кроме того, это дополнительные сотни миллионов налогов, которые получит наше государство", - сказал Федоров, при этом добавив, что это сигнал для людей, которые работают с криптовалютой о том, что Украина появилась на карте этого рынка.

Как известно, криптовалютная биржа Binance - одна из самых крупных криптобирж в мире. Суточный объем торгов на бирже Binance по состоянию на апрель 2018 года — почти 1,5 миллиарда долларов. Биржа основана в 2017 году Чанпенгом Джао (Changpeng Zhao), который ранее возглавлял отдел разработки платформы Blockchain.com, а также является соучредителем биржи OKCoin и основателем проекта облачных систем обмена данными BijieTech. В связи с этим, биржа Binance пользуется огромным доверием у криптосообщества. В июле 2017 года прошло ICO криптобиржи Binance. Была выпущена собственная валюта биржи — Binance Coin (BNB).