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Среда, 06.11.2019
Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
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Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев

Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев
10:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Министр отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 грн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 грн в 2020 году, 14187 грн в 2021 году, 16047 грн в 2022 году", - написал он.

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По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% - до 10687 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

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Зарплата, Госстат, Средняя зарплата, Минэкономики, Рост зарплаты, Тимофей Милованов.
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