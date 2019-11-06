Зарплата как в Европе: в Минэкономики представили план по увеличению доходов украинцев

Новости Украины:Министр отметил, что средняя зарплата в сентябре 2019 года в Украине составила 10687 грн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заложило в макроэкономическом прогнозе рост средней заработной платы в 2020 году на 17%, до 12497 грн, а в 2022 году на 50%, до 16047 грн, по сравнению с показателем за сентябрь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Статистика дня. В макроэкономическом прогнозе Минэкономики заложены такие средние зарплаты на следующие годы: 12497 грн в 2020 году, 14187 грн в 2021 году, 16047 грн в 2022 году", - написал он.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2019 года выросла по сравнению с сентябрем прошлого года на 18,2% - до 10687 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.