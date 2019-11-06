Украинские международные резервы опять сократились

Новости Бизнеса:Международные резервы Украины в октябре-2019 сократились на 0,2%.

Международные резервы Украины в октябре 2019 года уменьшились, по предварительным данным, на 0,2% - до $21,403 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины(НБУ).

Как отмечается в сообщении, значительные объемы погашений по государственному долгу были компенсированы внешними поступлениями, а также валютными интервенциями НБУ и операциями по управлению международными резервами.

"В целом за прошлый месяц правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $632,3 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $475,5 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте, $78 млн - по еврооблигациям, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства EUR262,1 млн от международных партнеров, в том числе Еврокомиссии", - говорится в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило ему в октябре пополнить резервы на $193,9 млн (чистая покупка). В целом операции по покупке валюты НБУ составили $424,9 млн, в том числе $274,9 млн было куплено по единому курсу и $150 млн путем выбора лучшего курса. Для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценения НБУ в течение месяца продал $231 млн по единому курсу.

На размер международных резервов также повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на $115 млн.

По состоянию на 1 ноября 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.