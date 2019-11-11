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Большая распродажа: украинцы "сломали" "ПриватБанк"

Большая распродажа: украинцы "сломали" "ПриватБанк"
16:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украинцы застопорили онлайн-платежи "ПриватБанка" из-за распродажи в Китае.

Украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой 11 ноября крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая.

Как сообщили в пресс-службе банка, из-за массового наплыва платежей они автоматически выстроились в очередь, которая была обработана в течение часа.

При этом в банке подчеркнули, что речь не идет о сбое сервисов.

В Китае 11 ноября последние несколько лет проводится Всемирный день шопинга, в ходе которого онлайн-ритейлеры Alibaba Group, Taobao, AliExpress, Banggood, JD и GearBest предоставляют значительные скидки на свои товары.

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"ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.

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ПриватБанк, Шопинг, Сбой, Онлайн-платежи.
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