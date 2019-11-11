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Поезд "Харьков-Киев" "заминировали": всех пассажиров высадили

Поезд "Харьков-Киев" "заминировали": всех пассажиров высадили
15:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород.

Неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В Укразализныце попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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Позже пресс-служба "Укрзализныци" сообщила: "Взрывотехники и правоохранители проверили поезд №719 Харьков - Киев и не обнаружили в нем взрывчатку. Поезд, который был остановлен в 11:12 на станции Миргород для проведения оперативных действий, отправился по своему маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин".

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Полиция, Поезд, Железная дорога, Минирование, Харьков-Киев, Нацполиция, Укразализныця.
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