Поезд "Харьков-Киев" "заминировали": всех пассажиров высадили

Новости Украины:Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен на станции Миргород.

Неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

В Укразализныце попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Позже пресс-служба "Укрзализныци" сообщила: "Взрывотехники и правоохранители проверили поезд №719 Харьков - Киев и не обнаружили в нем взрывчатку. Поезд, который был остановлен в 11:12 на станции Миргород для проведения оперативных действий, отправился по своему маршруту в 13:31. Общее время задержки поезда составило 2 ч. 19 мин".