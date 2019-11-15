Глава Нацбанка встретился с миссией МВФ в Киеве

Новости Бизнеса:Миссия МВФ встретилась с руководством Национального банка Украины.

Миссия Международного валютного фонда 14 ноября встретилась с представителями Национального банка для обсуждения дальнейшей реформы финсектора.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Национального банка Яков Смолий.

"Несмотря на заблокированные входы в здания НБУ миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди - неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности", - написал Смолий.

Попри заблоковані входи до будівлі #НБУ місія #МВФ в перший же день у Києві завітала до нас на зустріч. Попереду - тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності pic.twitter.com/FWDq0sPX9o — Yakiv Smolii (@YSmolii) November 14, 2019

Как сообщалось ранее, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября начала свою работу в Киеве.

Миссия МВФ продолжает обсуждение с представителями украинской власти новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом.