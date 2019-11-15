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Глава Нацбанка встретился с миссией МВФ в Киеве

Глава Нацбанка встретился с миссией МВФ в Киеве
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Миссия МВФ встретилась с руководством Национального банка Украины.

Миссия Международного валютного фонда 14 ноября встретилась с представителями Национального банка для обсуждения дальнейшей реформы финсектора.

Об этом на своей странице в Twitter написал глава Национального банка Яков Смолий.

"Несмотря на заблокированные входы в здания НБУ миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди - неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финстабильности", - написал Смолий.

Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Как сообщалось ранее, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом 14 ноября начала свою работу в Киеве.

Миссия МВФ продолжает обсуждение с представителями украинской власти новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом.

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Киев, МВФ, Миссия МВФ, Нацбанк Украины, Яков Смолий.
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