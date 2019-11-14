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Миссия МВФ приступила к работе в Киеве

Миссия МВФ приступила к работе в Киеве
12:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала. Об этом сообщили в постоянном представительстве Фонда в Киеве.

"Миссия МВФ начала свою работу в Киеве согласно плану", - сказал представитель Фонда.

Ранее в представительстве анонсировали старт миссии во главе с Роном ван Роденом 14 ноября.

По информации представительства, миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой программы при поддержке МВФ.

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Справка: Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

После переговоров с украинской делегацией в США директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что миссия Фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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Киев, МВФ, Международный валютный фонд, Рон ван Роден.
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