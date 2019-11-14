Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что в ближайшее время появится дата нормандского саммита.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пока не знает, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с другими лидерами стран нормандского формата. Кроме того, он отметил, что "некоторые возможные даты нормандского саммита уже обсуждаются" и он уверен, что встреча глав государств состоится до конца 2019 года.

Также глава МИД рассказал, что украинская сторона не намерена проводить двустороннюю встречу между президентами Украины и России.

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки", - заявил Пристайко на совместной пресс-конференции с австрийским дипломатом Александром Шалленбергом.

Отметим, ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что лидеры Украины и России смогут договориться о мире на Донбассе лишь при личной встрече.