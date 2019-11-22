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Украинские банки в три раза увеличили свою прибыль

Украинские банки в три раза увеличили свою прибыль
10:51 Пт, 22 Ноябрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Нацбанке ожидают, что прибыль банковской системы продолжит свой рост.

Платежеспособные банки Украины в январе-октябре получили 51,992 млрд грн прибыли, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за десять месяцев выросли на 23% - до 201 млрд грн, расходы - на 0,4%, до 149 млрд грн.

По информации регулятора, рост прибыли банков обусловлен четырьмя факторами: увеличением чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов, позитивным результатом переоценки и от операций купли-продажи, а также низким объемом отчислений в резервы.

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Платежеспособные банки Украины в январе-сентябре 2019 года получили 48,35 млрд грн прибыли, что в 4,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Национальный банк ожидает роста прибыли банковской системы Украины по итогам текущего года после исторического максимума в 2018 году, когда работающие банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли.

Этому предшествовали 4 убыточных года для банковской системы страны. Так, 2017 год система завершила с убытком 26,5 млрд грн, 2016 год - 159,4 млрд грн, 2015 год – 66,6 млрд грн, 2014 год – 52,7 млрд грн.

Как сообщалось ранее, поступления в государственный бюджет на 2020 год от игорного бизнеса и добычи янтаря на общую сумму 4,5 млрд грн пока не подкреплены соответствующими законами.

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НБУ, Нацбанк, Банки Украины.
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