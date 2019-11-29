Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 ноября, курс доллара на уровне 24,03 грн.
На пятницу, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,03 грн/$.
Курс евро установлен на уровне 26,46 грн/€. Он вырос на 6 копеек.
100 долларов США — 2403,55
100 евро — 2646,11
100 польских злотых — 612,12
10 российских рублей — 3,74
100 швейцарских франков — 2406,61
100 юаней — 341,67
10 белорусских рублей — 113,72
100 фунтов стерлингов — 3105,32
100 турецких лир — 416,70
Национальный банк Украины согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников.