Курс валют на 29 ноября: гривна немного подешевела

Новости Бизнеса:Украинская гривна потеряла несколько копеек относительно главных валют США и Евросоюза.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 ноября, курс доллара на уровне 24,03 грн.

На пятницу, 29 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,03 грн/$.

Курс евро установлен на уровне 26,46 грн/€. Он вырос на 6 копеек.

Курсы валют на 29 ноября:

100 долларов США — 2403,55

100 евро — 2646,11

100 польских злотых — 612,12

10 российских рублей — 3,74

100 швейцарских франков — 2406,61

100 юаней — 341,67

10 белорусских рублей — 113,72

100 фунтов стерлингов — 3105,32

100 турецких лир — 416,70

Национальный банк Украины согласовал условия деятельности в Украине международной платежной системы Transfast, предоставляющей услуги перевода средств в более чем 125 стран мира и насчитывающей свыше 300 участников.