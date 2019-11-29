Украинцы все чаще отказываются от оплаты наличными в пользу платежных карточек

Новости Бизнеса:В Нацбанке проинформировали о количестве безналичных расчетов платежными карточками.

В Украине доля безналичных расчетов платежными картами в настоящее время составляет почти 50%, а к концу следующего года должна составить 55%.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод, выступая на форуме Mastercard Open Talks, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Доля безналичных расчетов платежными карточками уже достигла почти 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым до конца 2020 года доля безналичных расчетов должна составить 55%. Большую роль в популяризации cashles-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS-терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты", - отметил Холод.

По данным Нацбанка, доля безналичных расчетов платежными картами в Украине за первое полугодие 2019 года выросла на 4,3% и составила 49,4% (в первом и втором кварталах 2019 года – 49,6% и 49,2% соответственно).

Безналичными являются восемь из десяти операций с платежными карточками.