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Среда, 04.12.2019
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Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
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Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов

Поддержка предпринимательства: Гончарук рассказал о программе доступных кредитов
20:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Программа кредитов под 5-9% заработает с 1 февраля 2020, заемщик должен внести 20%.

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года, заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

По его словам, предусматривается выдача кредитов в раз мере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

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Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов, подчеркнул премьер.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только то, что работает минимум 12 месяцев", - рассказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что "каждый украинец имеет право на поддержку от государства".

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"Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие по ссылке: http://smeprogram.guf.gov.ua/... Больше информации уже скоро!", - написал Гончарук.

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Кабмин, Предпринимательство, Алексей Гончарук.
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