В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить

Новости Бизнеса:Защита фундаментальных прав работников будет закреплено в законе.

Так прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов реформу сферы занятости, сообщает Правительственный портал.

"В Украине будет проведена реформа занятости - стандарты защиты работника будут выполнены. Нужно убрать советские забюрократизировангные нормы", - сказал Милованов.

По его словам, в новом законе будут четко прописаны признаки трудовых отношений, ведь сейчас работники не защищены от злоупотреблений из-за отсутствия норм законодательства. Поэтому к этому вопросу правительство подходит комплексно, учитывая точки зрения профсоюзов и работодателей, а также международный опыт.

"Гибкий режим рабочего времени, дистанционная занятость, работа из дома - это некоторые из тех инициатив правительства, которые мы предлагаем закрепить законом. Важно еще больше защитить фундаментальные права работников, чтобы они могли отстаивать свои права", - отметил Милованов.

В общем нововведений будет немного, поскольку немало важных подходов уже используются на рынке труда, но не были подкреплены законодательно. Например, регулирование выплат по больничным остаются в действующей редакции, а отпуск за свой счет можно будет взять и на 30 дней (сейчас только на 15 дней).

Министр подчеркнул: "Трудовые книжки не отменяются, но вся информация о занятости человека будет содержаться в онлайн реестре и будет доступна для работника в любой момент. Это позволит избежать бумажной бюрократии, риска потери - соответственно, восстановления записей ".

По словам чиновника, новое законодательство будет надежнее защищать от увольнения лиц с инвалидностью, пенсионеров, беременных женщин и тех, кто находится в декретных отпусках.

"Мы хотим усложнить, а в идеале, вообще исключить случаи, когда под условием фиктивных реорганизаций компаний или учреждений увольняют социально незащищенных лиц. Поэтому хотим законодательно защитить всех работников, а увольнение беременных женщин сделать невозможным ", - отметил он.

О деятельности профсоюзов, по словам министра, будет подготовлен новый закон о профсоюзах, который будет четко регулировать отношения работников с профсоюзами.