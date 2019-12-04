Книга учета больше не нужна: правительство инициирует нововведение для ФОПов

Правительство планирует отменить книгу учета для физлиц-предпринимателей, которые не платят НДС.
Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
"Сегодня… регистрируем законопроект, который немного упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного – отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего", - написал он.
Он также сообщил, что данный законопроект собрал "едва ли не рекордное количество подписей от депутатов из всех фракций".
27 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат.