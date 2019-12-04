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Книга учета больше не нужна: правительство инициирует нововведение для ФОПов

Книга учета больше не нужна: правительство инициирует нововведение для ФОПов
11:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Дубилет говорит, что новшество поможет облегчить взаимоотношения с налоговой.

Правительство планирует отменить книгу учета для физлиц-предпринимателей, которые не платят НДС.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сегодня… регистрируем законопроект, который немного упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного – отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего", - написал он.

"Смешное явление": Дубилет показал конкретный пример "перегруза" отчетов

Он также сообщил, что данный законопроект собрал "едва ли не рекордное количество подписей от депутатов из всех фракций".

27 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат.

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Все по теме:

НДС, Кабмин, ФЛП, Дмитрий Дубилет, Книга учета.
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