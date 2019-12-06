В Украине будет работать еще одна международная платежная система

Согласно сообщению, соответствующее решение принял 2 декабря комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.
Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "Пейран" (Киев), которое имеет лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.
Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, участниками ООО "Пейран" являются ООО "АМГ Финанс", ООО "Трейдмаркхол", ООО "Венера Транс Консалт", ООО "Новые продукты" и четыре физлица, а конечным бенефициаром Наталия Мерецкая.