Скачать
Пятница, 06.12.2019
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
Ломаченко получил престижную награду от WBO
Ломаченко получил престижную награду от WBO
6 декабря - приметы в Митрофанов день
6 декабря - приметы в Митрофанов день

В Украине будет работать еще одна международная платежная система

В Украине будет работать еще одна международная платежная система
10:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк согласовал правила международной платежной системы "PayRun" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.

Согласно сообщению, соответствующее решение принял 2 декабря комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "Пейран" (Киев), которое имеет лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.

На украинский рынок заходит еще одна платежная система

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, участниками ООО "Пейран" являются ООО "АМГ Финанс", ООО "Трейдмаркхол", ООО "Венера Транс Консалт", ООО "Новые продукты" и четыре физлица, а конечным бенефициаром Наталия Мерецкая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Национальный банк, Перевод средств, Платежная система, PayRun, Пейран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
04 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
05 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
Масштабная забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы
Забастовка во Франции: 800 тысяч человек вышли на улицы
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь