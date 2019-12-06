В ноябре увеличились международные резервы Украины

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины в ноябре увеличил резервы на 2,5% – до $21,9 млрд.

Международные резервы Украины в ноябре 2019 года увеличились, по предварительным данным, на 2,5%, или на $0,5 млрд, - до $21,932 млрд, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечает центробанк, увеличение международных резервов обусловлено, прежде всего, сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке страны.

Нацбанк отмечает, что, несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалось значительно большим, чем спрос, за счет существенных продаж валюты экспортерами, что позволило НБУ пополнить международные резервы на $897,8 млн (чистая покупка). В частности, центробанк купил $777,8 млн по единому курсу и $120 млн путем выбора лучшего курса. Интервенций по продаже валюты НБУ в минувшем месяце не проводил.

Согласно сообщению, за указанный период на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $644,7 млн. Из этой суммы EUR425,5 млн уплачено по облигациям внутреннего государственного займа, $9,2 млн - по еврооблигациям. Кроме этого, $84,4 млн направлены на выполнение обязательств перед Международным валютным фондом.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями $304,9 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, отмечает НБУ.

На размер международных резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $29,6 млн.

По состоянию на 1 декабря 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта – этого достаточно для выполнения обязательств Украины

и текущих операций правительства и Нацбанка.