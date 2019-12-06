Скачать
Пятница, 06.12.2019
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются

Смотрите фото (5)
Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
12:24 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:На месте пожара продолжаются поиски 13 человек, которые могу находиться под завалами.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар, приостановлены следственные действия из-за возобновления возгорания.

Об этом сегодня на совещании в Одесской областной государственной администрации сообщил Начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет.

"В данное время есть осложнения с осмотром места происшествия в том плане, что до сих пор пожар полностью не потушен. И, как мне доложили, час назад, его снова начали тушить водой, и следователи приостановили осмотр места происшествия", - сообщил Шайхет.

По его словам, сейчас устанавливается, где именно могли находиться пропавшие без вести люди – на каком этаже, аудитории и пр. Уточняется список пропавших, опрашиваются очевидцы и пр. Шайхет подтвердил, что официально, по состоянию на утро 6 декабря, известно о двух погибших – 16-летней студентке и женщине, обнаруженной вечером под завалами.

Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа. Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Владимир Зеленский, Пожар в Одесском колледже, Причины пожара в Одессе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь