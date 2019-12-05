Улицы перекрыты, завалы разбирают: что происходит на месте пожара в Одессе

Новости Украины:Спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции на месте пожара в Одесском колледже.

По состоянию на утро четверга, 5 декабря, в Одессе перекрыта улица Троицкая, где произошел пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как сообщает Думская, спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции.

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Одесской области Ольги Сафроновой, спасатели работали всю ночь. Оперативники и следственная группа до сих пор не могут зайти в помещение. Деревянные конструкции внутри продолжают тлеть.

На место инцидента из Киева прибыли кинологи, пока они тоже не могут приступить к работе.

Четыре человека, которые пострадали во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, находятся в тяжелом состоянии, один из них – в крайне тяжелом, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Также в стационаре в настоящее время находятся 26 лиц. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизнь", - написал Куцый на своей странице в соцсети Фейсбук.

Глава ОГА подчеркнул, что пострадавшие полностью обеспечены медикаментами.

Он отметил, что по состоянию на 10.00 известно про одну погибшую. "Также службы сообщают о 14 лицах, с которыми нет связи", - написал глава ОГА.

Один из студентов одесского колледжа, в котором вчера произошел смертельный пожар, со вчерашнего утра не выходит на связь. Об этом сообщает "Думская".

Возле места ЧП двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10 утра звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", - говорит Ксения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из 14 разыскиваемых человек пятеро – студенты.

Напомним, 4 декабря в Одессе загорелся один из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожар вспыхнул на 3-м этаже 6-ти этажного исторического здания и быстро распространился на верхние этажи. Пожарным удалось остановить распространение огня на общей площади 4000 кв. м. В результате пожара погибла 17-летняя студентка, которая выпрыгнула из окна.

По последним данным, пострадали 27 человек. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.