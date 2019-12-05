Зеленский требует выяснить все обстоятельства пожара в Одессе

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский поручил местным властям сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже.

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 6:00 четверга погибла одна студентка, 14 считаются пропавшими без вести, из них пятеро студентов, и 27 пострадавших госпитализированы, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести. И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже. Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках", - написал Зеленский.

Президент рассказал, что погибшая – 16-летняя студентка Ксения Бабенко. "Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал он.

Глава государства поручил председателю Одесской областной государственной администрации и всей местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии". "Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв.м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован. По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.