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Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе

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Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
15:47 Сегодня Телеграф Фото: Думская, ГСЧС

Новости Украины:В центре Одессы сегодня вспыхнул пожар в шестиэтажном здании, в котором находятся учебные заведения.

Что произошло?

Сегодня, 4 декабря, в центре Одессы загорелся старинный дом-памятник архитектуры на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа, многие люди пострадали, некоторые, по данным СМИ, прыгали с пятого этажа. По состоянию на 14:20 огонь все еще не потушен, но пожар локализирован на площади 4000 кв. м.

В доме размещается ряд фирм, научных и учебных учреждений: колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, институт морской биологии, местный филиал института археологии НАНУ и другие.

Количество пострадавших 

По данным полиции, в результате пожара в колледже Одессы пострадали 22 человека. Спасатели официально подтвердили гибель 33-летней женщины от полученных в пожаре травм. Погибшая - преподаватель колледжа Анна Бордюк 1976 года рождения. Кроме того, спасатели пытаются установить связь еще с четырьмя людьми, которые могли находиться в колледже.

На месте пожара психологическую помощь пострадавшим студентам и их родителям оказывают психологи ГСЧС.

В больницах находится 21 человек, сообщила местным СМИ представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева. Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги. В приемной Одесской областной детской клиники сообщили о шести поступивших несовершеннолетних, которые пострадали в пожаре. Их состояние - стабильное.

Пожар в Одесском колледже: погибла преподавательница

Кроме того, местные СМИ публикуют список пострадавших:

1. Кристина Чернявская, 2002 год рождения;

2. Юлия Савельева, 2002 год рождения;

3. Софья Свердленко, 2002 год рождения;

4. Мария Куртеева, 2003 год рождения;

5. Елена Бахчиванжи, 2003 год рождения;

6. Анна Басс, 2003 год рождения;

7. Виктория Беркатюк, 2003 год рождения;

8. Юрий Новицкий, 2004 год рождения.

Пожар в Одессе. Видео с дрона (Ruslan Samovarov/YouTube)

Причина пожара

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года, сообщает Думская в среду, 4 декабря. Пожар локализован.

"Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14.18 на площади 4 тысячи квадратных метров… Продолжается ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

В Министерстве образования прокомментировали ситуацию

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщает, что по данным Госслужбы Украины по ЧС на пожаре в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 17 человек, в том числе 8 учащихся.

"По пожару в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным ГСЧС, сейчас идет ликвидация пожара, в результате которого пострадали 17 человек, из них 8 учащихся колледжа. По данным руководства заведения, пока дополнительно уточняется местонахождение 2 студентов и 3 работников бухгалтерии учреждения", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook в среду.

Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших возросло

Также Новосад добавила, что сотрудники Министерства образования и науки выражают соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара, а также всем пострадавшим.

По словам министра, на место уже выехал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

"Он будет помогать эффективно реагировать на потребности заведения, учитывая помощь, которую может оказать Министерство", - добавила Новосад.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одесском коледже.
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