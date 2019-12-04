Скачать
Среда, 04.12.2019
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
Обмен "всех на всех": Зеленский хочет уладить вопрос к Новому году
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Мягкий путь на вершину или как лучшая дзюдоистка мира покорила Говерлу (Фото)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Пожар в Одесском колледже: погибла преподавательница

Пожар в Одесском колледже: погибла преподавательница
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:Скончалась одна из пострадавших на пожаре в Одесском колледже.

В Одессе скончалась женщина, пострадавшая в результате масштабного пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса), сообщает местное интернет-издание "Думская".

"12:43. Умерла одна из пострадавших", - говорится в заметке.

Погибла преподаватель колледжа, 1976 года рождения, уточняет "Думская".

Ранее в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС сообщали о том, что в результате возгорания пострадали 12 человек, а эвакуация людей завершена.

В "Думской", со ссылкой на данные "скорой помощи", сообщали, что состояние пострадавших – средней тяжести и тяжелое. Людей госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие

Также издание приводит слова прибывшего на место ЧП мэра Одессы Геннадия Труханова, который сообщил, что в настоящее время отсутствует связь с четырьмя людьми, которые могли находиться в здании.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - заявил Труханов.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Сейчас составляются их списки.

Как сообщалось, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10.50 по данным ГСЧС составляла около 700 м кв. Позже в Службе сообщили, что по состоянию на 11:20 площадь пожара ориентировочно составила 1000 кв.м, а также информировали, что существует угроза обрушения конструкций и распространения огня. По состоянию на 12.10 площадь пожара распространилась на 2тыс. м кв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, ГСЧС, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
02 В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
03 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
04 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
05 В Украине произошло землетрясение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
В Украине проведут реформу занятости: что планируют изменить
Правительство отменило льготу для госслужащих
Правительство отменило льготу для госслужащих
В Украине произошло землетрясение
В Украине произошло землетрясение
Samsung Galaxy Fold &quot;приехал&quot; в Украину (Фото)
Samsung Galaxy Fold "приехал" в Украину (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь