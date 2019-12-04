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В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие

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В центре Одессе масштабный пожар: проводится эвакуация, есть пострадавшие
12:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Думская

Новости Украины:В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 12 человек.

В Одессе горит колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная площадь пожара — 700 кв. м.

В настоящее время к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация людей.

Информация о пострадавших еще уточняется. По состоянию на 12:10, площадь пожара ориентировочно составляет 2 тыс. кв. м., существует угроза обрушения конструкций и распространения огня. Спасатели завершили эвакуацию людей из горящего здания учебного корпуса. По состоянию на 12:30 в больницы госпитализировали 12 человек, из них - четверо спасателей.

По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания, в помещении экономического колледжа. Огонь распространился на 700 м. кв. В тушении участвуют 65 пожарных и 16 единиц техники. Позже пресс-служба ГСЧС сообщила, что площадь пожара в колледже в Одессе увеличилась до 2 тыс квадратных метров.

В Одессе в колледже произошел масштабный пожар: фото и видео

В связи с происшествием мэрия отложила заседание исполкома. Городской голова Геннадий Труханов прибыл на Троицкую.  Из-за пожара троллейбусные маршруты №1, 3, 5, 7, 9 и 14 не функционируют, троллейбус №10 идет только до вокзала.

Шестиэтажное здание по адресу на Троицкая, 25 известно как доходный дом Асвадурова. Оно было построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

Напомним, во вторник утром, 3 декабря, на одном из предприятий Полтавы произошел масштабный пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Это будут выяснять правоохранители.

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