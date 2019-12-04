В Одессе в колледже произошел масштабный пожар: фото и видео

Новости Украины:В Одессе горит 6-этажное здание учебного корпуса колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В среду в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г.Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого в настоящее время составляет около 700 м кв, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники. Проводится эвакуация", - говорится в обнародованном 10.49 среды сообщении.

В ГСЧС отметили, что информация о пострадавших в результате ЧП уточняется.

По данным издания "Думская", пострадали 10 человек.

"По состоянию на 11:20, площадь пожара ориентировочно составляет 1000 кв.м, существует угроза обрушения конструкций и распространения огня", - говорится в обновленном сообщении на сайте ГСЧС.

Напомним, во вторник утром, 3 декабря, на одном из предприятий Полтавы произошел масштабный пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Это будут выяснять правоохранители.