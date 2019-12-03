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В Полтаве горел завод: к тушению привлекли пожарный поезд

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В Полтаве горел завод: к тушению привлекли пожарный поезд
13:20 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Полтаве утром 3 декабря вспыхнул масштабный пожар, к его тушению привлекли пожарный поезд.

Во вторник утром, 3 декабря, на одном из предприятий Полтавы произошел масштабный пожар.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в складском помещении на территории завода Полтавтрансбуд, расположенного на улице Сакко в Подольском районе города.

Площадь пожара составила около 1 500 кв. м.

К его ликвидации были привлечены более 40 человек. На тушение огня у них ушло около четырех часов. Никто из людей в результате происшествия не пострадал. Причины пожара на данное время не установлены.

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Как сообщили в МВД Украины, пожар потушили в 11:02. К тушению были привлечены 42 человека личного состава ГСЧС и 12 единиц техники, а также пожарный поезд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Это будут выяснять правоохранители.

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Пожар, Полтава, ГСЧС, Происшествие.
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