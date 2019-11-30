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В Харькове произошел взрыв и пожар, погибли три человека

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В Харькове произошел взрыв и пожар, погибли три человека
12:18 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Харькове в одном из гаражей произошел взрыв и обвалились бетонные перекрытия, в результате погибли 3 человека.

В Харькове в гараже по ул.Зеленодольского произошел пожар в результате которого взорвался газовый баллон, погибли 3 человека

“30 ноября в 05:30 на номер „101“ поступило сообщение о том, что предварительно прогремел взрыв в гаражном кооперативе ”Слобода“ что по проезду 1-й Котласский, в гараже № 512. К месту пожара были направлены 3 отделения на автоцистернах для тушения пожара. Прибыв на место происшествия в 5:38 было установлено, что есть возгорания, разрушение стен гаража и плит перекрытия”, — говорится в сообщении.

Пожар локализован в 6:16.

“После осмотра места пожара в 08:40 было обнаружено тело погибшего мужчины, который находился в гараже рядом с автомобилем. Для разборки конструкций и поднятия плит перекрытия к месту происшествия направлены автокран коммунальной службы города и экскаватор аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию экскаватора в 08:30 были начаты работы по подъему плит перекрытия и в 08:50 обнаружены тела еще 2 погибших мужчин в автомобиле. По состоянию на 10:00 продолжаются работы по подъему еще 2-х плит перекрытия”, - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, на месте происшествия работает 5 единиц техники и 25 спасателей, 1 автокран коммунальной службы. Причина и обстоятельства взрыва устанавливаются.

На месте происшествия работают оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области и следственно-оперативная группа ГУ НП в Харьковской области.

"Правоохранители предварительно установили, что в гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 2108. В результате пожара взорвался газовый баллон, и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Правоохранители устанавливают личности погибших.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Осмотр места происшествия продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Напомним, утром 30 ноября в Днепровском районе Киева двое неизвестных подорвали отделение "Ощадбанка". Вследствие детонации вынесло витрину и часть отделения.

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Пожар, Харьков, Полиция, Взрыв, Жертвы, ГСЧС.
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