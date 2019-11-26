В Одессе сожгли авто руководителя местной таможни: видео

Новости Украины:Глава Гостаможни Максим Нефьодов публично призвал МВД, СБУ и Нацполицию обеспечить "оперативное и прозрачное расследование" преступления.

Председатель ГМС Украины Максим Нефедов сообщил, что и.о. руководителю Одесской таможни Игорю Резнику ночью, 26 ноября, подожгли автомобиль. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook и выложил видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент поджога.

"Ночью на охраняемой стоянке таможни сожгли Шкоду Октавиа, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов - от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой с схемами", - написал он.

По словам Нефедова, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. и составили протоколы на 5.7 млн.грн. относительно 4-х автомобилей BMW.

"Обращаюсь публично к МВД Украины, СБУ и Национальной полиции Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой - это война, и мы должны победить", - добавил он.

Напомним, 25 ноября в центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль.