В центре Харькова прогремел взрыв

Новости Украины:В центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль.

В понедельник утром в Харькове на ул.Лермонтовская возле автомобиля Nissan Qashqai во дворе дома на ул.Чайковского произошел взрыв.

"Пострадавших нет. Взорвалась или граната или какое-то взрывное устройство возле автомобиля. С чем или с кем связано (происшедшее - ред.) пока сказать не можем. Работаем", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Отметим, предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

Сообщается, что взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Добавим, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.