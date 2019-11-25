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В центре Харькова прогремел взрыв

В центре Харькова прогремел взрыв
11:40 Сегодня Телеграф Фото: tipichnoe_htz

Новости Украины:В центре Харькова на улице Чайковской неизвестные взорвали автомобиль.

В понедельник утром в Харькове на ул.Лермонтовская возле автомобиля Nissan Qashqai во дворе дома на ул.Чайковского произошел взрыв.

"Пострадавших нет. Взорвалась или граната или какое-то взрывное устройство возле автомобиля. С чем или с кем связано (происшедшее - ред.) пока сказать не можем. Работаем", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Отметим, предварительно, автомобиль принадлежит зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области, который был уволен в рамках люстрации.

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Сообщается, что взрыв произошел, когда владелец автомобиля сел за руль. В результате происшествия были повреждены припаркованные поблизости автомобили, а также частично выбиты окна в здании.

Добавим, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

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Харьков, Автомобиль, Полиция, Взрыв, Происшествие.
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