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В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв

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В центре Киева в жилом доме прогремел взрыв
09:19 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв.

В ночь на пятницу, 22 ноября, в жилом доме на ул. Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехали полиция, спасатели и медики. Из одного из подъездов валил дым, передает "Информатор".

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Звук детонации разбудил жителей около 23:00.

Предварительно детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили.

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход в лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

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Что именно взорвалось, неизвестно. По словам специалистов на месте, это был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. У парадных дома расклеены объявлении о проведении газовых работ на весь ноябрь. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

Напомним, в Днепре в результате взрыва неустановленного предмета во дворе жилого дома погиб мужчина.

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Киев, Полиция, Взрыв, Граната.
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