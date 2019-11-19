В Днепре во дворе многоэтажки мужчина взорвал гранату

Новости Украины:В Днепре в результате взрыва гранаты во дворе многоэтажки погиб 44-летний мужчина.

В Днепре в результате взрыва неустановленного предмета во дворе жилого дома погиб мужчина, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Согласно информации правоохранителей, взрыв произошел около 6 часов утра 19 ноября во дворе дома по ул. Гладкова. По предварительной информации, взорвалась граната. В результате взрыва мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался.

На место выехала следственно оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства взрыва. Никто из людей больше не пострадал.

Напомним, в подъезде одного из жилых многоэтажных домов в Стрыю Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет.