Скачать
Четверг, 07.11.2019
Гончарук: Создать одинаковые правила игры для бизнеса — вызов для меня
Гончарук: Создать одинаковые правила игры для бизнеса — вызов для меня
В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину
В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину
Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)
Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)

Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель
02:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес.

В Святошинском районе столицы в результате взрыва на Брест-Литовском шоссе погиб водитель, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес". Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку", - говорится в сообщении.

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

Как отмечается, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введели специальную полицейскую операцию. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Святошинский район, Взорвался автомобиль, В Киеве взорвался автомобиль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
04 Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
05 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
&quot;Пострадала только рубашка&quot;: Ляшко подрался с Герусом (Видео)
"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом
Украинские международные резервы опять сократились
Украинские международные резервы опять сократились
Врачи рассказали, как правильно пить кофе
Врачи рассказали, как правильно пить кофе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь