Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

Новости Украины:В 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес.

В Святошинском районе столицы в результате взрыва на Брест-Литовском шоссе погиб водитель, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес". Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к этому событию может быть причастен мотоциклист. Для его розыска и задержания введели специальную полицейскую операцию. Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.