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В Киеве ночью взорвали банк: улицу засыпало деньгами

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В Киеве ночью взорвали банк: улицу засыпало деньгами
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Вартови Еспресо, ДТП.kiev.ua

Новости Украины:В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение Ощадбанка на Русановке в Киеве.

Двое грабителей в ночь на субботу взорвали отделение Ощадбанка, расположенный в Днепровском районе Киева, завладели деньгами из банкомата и скрылись на автомобиле Volkswagen, полиция объявила план перехват, сообщает интернет портал "Вартови Еспресо".

"В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Взрывной волной обломки унесло метров за 20. От взрыва стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. В результате взрыва обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

По информации "Вартови Еспресо", в Киеве введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

"По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а балоном с газом, с помощью которого ими был выведен из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно", – сказано в сообщении.

 По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

В Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат

На месте инцидента работают следователи и взрыво-техники. В полиции сообщили, что взрыв прогремел около 4 утра. Взрывали банкомат. Сейчас усилия правоохранителей направлены на поиск злоумышленников.

Напомним, в городе Первомайское Харьковской области неизвестные взорвали банкомат и похитили определенную сумму денег.

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Киев, Банк, Полиция, Взрыв, Банкомат, Ограбление.
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