В Днепропетровской области неизвестные взорвали банкомат

В Днепропетровской области в селе Николаевка Новомосковского района сегодня ночью неизвестные взорвали банкомат "Креди Агриколь Банка" и похитили деньги.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Банкомат расположен на фасаде поселкового совета. Злоумышленники угрожали охраннику здания оружием. Похитив кассеты с деньгами, грабители скрылись с места преступления на автомобиле.
Сейчас устанавливается сумма похищенных денег. Полиция разыскивает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).
Как сообщалось ранее, в Тернополе на 58-м году жизни скончался депутат областного совета, известный в городе общественно-политический деятель Александр Башта.