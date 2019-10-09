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Кабмин одобрил проекты указов о назначении глав двух ОГА

Кабмин одобрил проекты указов о назначении глав двух ОГА
18:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Кабмин согласовал назначение глав Одесской и Тернопольской ОГА.

Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской областных государственных администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина в среду, правительством рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

В первоначальном варианте сообщения также была информация об одобрении Кабмином назначения главой Харьковской ОГА Алексея Кучера, однако впоследствии упоминание о нем было удалено из сообщения.

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"Такое решение не принималось", - сказала пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян.

По ее словам, опубликованный изначально релиз на сайте правительства с информацией о назначении был преждевременным и обнародован по ошибке.

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Одесса, Тернополь, Кабмин, Тернопольская ОГА, Одесская ОГА, Диана Давитян.
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