Кабмин одобрил проекты указов о назначении глав двух ОГА

Новости Украины:Кабмин согласовал назначение глав Одесской и Тернопольской ОГА.

Кабинет министров одобрил проекты указов президента Украины о назначении глав Одесской и Тернопольской областных государственных администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина в среду, правительством рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего и главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля.

В первоначальном варианте сообщения также была информация об одобрении Кабмином назначения главой Харьковской ОГА Алексея Кучера, однако впоследствии упоминание о нем было удалено из сообщения.

"Такое решение не принималось", - сказала пресс-секретарь премьер-министра Диана Давитян.

По ее словам, опубликованный изначально релиз на сайте правительства с информацией о назначении был преждевременным и обнародован по ошибке.