В Кабмине "ломают голову" над тем, как сделать коммуналку для пенсионеров минимальной

Новости Украины:По словам Алексея Гончарука, пенсионеры возрастом от 70 лет – приоритет №1.

Кабинет министров Украины изучает возможности максимального снижения коммунальных счетов для пожилых людей возрастом от 70 лет.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отвечая на вопрос журналистов о судьбе инициативы президентской команды об отмене оплаты коммунальных услуг для людей возрастом от 70 лет.

"Мы сейчас в рамкам подготовки госбюджета на следующий год изучаем, сколько денег у государства будет, чтобы понять, как их правильно распределить. Пожилые люди, пенсионеры возрастом от 70 лет – наш приоритет №1. По нашим оценкам, им чуть ли ни тяжелее всего. Поэтому, реальный честный ответ на ваш вопрос мы сможем получить в ноябре, когда получим утвержденный бюджет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у людей от 70 лет, чтобы их платежка была минимальной", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров утвердил порядок, который позволит приобрести оборудование на общую сумму 70 млн грн, чтобы выдавать паспорта, водительские удостоверения и документы для регистрации транспортных средств через Центры предоставления административных услуг.

Кроме этого, Кабинет министров Украины предоставил межрегиональный статус Департаменту стратегических расследований Национальной полиции.