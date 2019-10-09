Департамент стратегических расследований получил межрегиональный статус

Новости Украины:В Кабмине считают, что это поможет снизить уровень преступности в Украине.

Кабинет министров Украины предоставил межрегиональный статус Департаменту стратегических расследований Национальной полиции.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

"Принято решение о предоставлении статуса межтерриториального Департаменту стратегических расследований Нацполиции", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе правительства, предусматривается, что это является шагом к снижению уровня преступности по всей территории Украины, системной борьбой с организованными формами преступности, преступными сообществами, криминальными авторитетами и "ворами в законе".

Как сообщалось ранее, кабинет министров Украины планирует потратить на наблюдение за страной 3,4 миллиарда гривен.