ЦПАУ смогут приобрести оборудования на кругленькую суму: Кабмин утвердил порядок

Кабинет министров утвердил порядок, который позволит приобрести оборудование на общую сумму 70 млн грн, чтобы выдавать паспорта, водительские удостоверения и документы для регистрации транспортных средств через Центры предоставления административных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.
"Мы сделали маленький шаг к объединению сетей ЦПАУ ... Мы не будем тратить средства налогоплательщиков на то, чтобы плодить эти сети. Мы их оптимизируем ... Сегодня мы приняли решение о порядке использования средств для одной из этих сетей", - заявил он.
Как отметили в пресс-службе правительства, эта сумма составляет 70 млн грн, и принятие данного решения особенно актуально для граждан отдаленных населенных пунктов и объединенных территориальных громад.