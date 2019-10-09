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ЦПАУ смогут приобрести оборудования на кругленькую суму: Кабмин утвердил порядок

ЦПАУ смогут приобрести оборудования на кругленькую суму: Кабмин утвердил порядок
15:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин утвердил порядок приобретение оборудования для ЦПАУ на суму 70 миллионов гривень.

Кабинет министров утвердил порядок, который позволит приобрести оборудование на общую сумму 70 млн грн, чтобы выдавать паспорта, водительские удостоверения и документы для регистрации транспортных средств через Центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

"Мы сделали маленький шаг к объединению сетей ЦПАУ ... Мы не будем тратить средства налогоплательщиков на то, чтобы плодить эти сети. Мы их оптимизируем ... Сегодня мы приняли решение о порядке использования средств для одной из этих сетей", - заявил он.

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Как отметили в пресс-службе правительства, эта сумма составляет 70 млн грн, и принятие данного решения особенно актуально для граждан отдаленных населенных пунктов и объединенных территориальных громад.

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Кабмин, Алексей Гончарук, ЦПАУ.
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