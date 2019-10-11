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На Тернопольщине умер депутат и общественный деятель

На Тернопольщине умер депутат и общественный деятель
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook Башта

Новости Украины:Депутат на Тернопольщине Александр Башта после инсульта и проведения около месяца в коме ушел из жизни.

В Тернополе на 58-м году жизни скончался депутат областного совета, известный в городе общественно-политический деятель Александр Башта.

Как сообщили в пресс-службе областного совета, Башта умер вчера вечером.

"Тяжелая травма и как следствие инвалидность, связанные с этим испытанием не сломили дух, не остановили стремления к активной общественной и политической деятельности господина Александра... До последних дней он популяризировал спорт, занимался экологией края", - говорится в сообщении пресс-службы.

Официальные соболезнования родным и друзьям умершего выразили руководители области и города.

Напомним, 7 сентября Башта принял участие в открытом чемпионате Тернопольской области по многократному жиму штанги, при этом завоевал медаль. Однако в тот же вечер после инсульта Башта впал в кому.

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В конце сентября он вышел из комы, однако, несмотря на положительную динамику, вчера мужчина скончался.

В 1992 году при выполнении полета на параплане Башта получил травму позвоночника. С тех пор передвигался на коляске, имел статус инвалида I группы. Мастер спорта Украины. Член Всеукраинского объединения "Свобода".

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Тернополь, Депутат, Смерть, Александр Башта.
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