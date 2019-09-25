Избиение депутата и журналистов: депутату Херсонского облсовета объявили подозрение

Прокуратура Херсонской области объявила подозрения депутату облсовета Евгению Рищуку за избиения своего коллеги, депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.
Отмечается, 22 сентября Рищук в результате алкогольного опьянения избил депутата и несколько журналистов, которые пытались зафиксировать данное действия.
Депутату объявлено подозрение в уголовном преступлении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Адвокат Мокин подозревает, что переквалификацию подозрения его клиента является политически мотивировано.
"Я не вижу в деле такой квалификации и считаю, что оно политически мотивировано. Такая квалификация выбрана исключительно с целью утяжелить подозрение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - заявил Мокин.
Также он отметил, что еще нету такого ходатайства.