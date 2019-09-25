Избиение депутата и журналистов: депутату Херсонского облсовета объявили подозрение

Новости Украины:Депутату объявлено подозрение в уголовном преступлении по ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Прокуратура Херсонской области объявила подозрения депутату облсовета Евгению Рищуку за избиения своего коллеги, депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Отмечается, 22 сентября Рищук в результате алкогольного опьянения избил депутата и несколько журналистов, которые пытались зафиксировать данное действия.

Депутату объявлено подозрение в уголовном преступлении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Адвокат Мокин подозревает, что переквалификацию подозрения его клиента является политически мотивировано.

"Я не вижу в деле такой квалификации и считаю, что оно политически мотивировано. Такая квалификация выбрана исключительно с целью утяжелить подозрение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", - заявил Мокин.

Также он отметил, что еще нету такого ходатайства.