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Рищук отрицает обвинения в избиении депутата от "Радикальной партии"

Рищук отрицает обвинения в избиении депутата от "Радикальной партии"
15:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук отрицает обвинения в избиении депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Как заявил Рищук пребывавший в нетрезвом состоянии Чухалов якобы сам набросился на него.

"Роману за участие в организации праздника в селе Правые Саги заплатили из бюджета сельсовета 3 тысячи грн. В 22.30 он начал сворачивать музыкальную аппаратуру, его попросили оставить музыку еще ненадолго, за что он потребовал дополнительно 500 грн. Я возмутился, и Чухалов на меня набросился. У меня до сих пор болит плечо, на лице есть синяк. Я написал по этому поводу заявление в полицию", - рассказал Рищук.

Он утверждает, что выпил на празднике небольшое количество спиртного, в то же время как Чухалов был сильно пьян.

"Я сейчас немного нездоров, прохожу лечение. Потому за весь день на праздничных застольях выпил грамм 150 спиртного", - сказал Рищук.

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Также Рищук заявил, что не бил херсонского активиста, депутата Днепровского райсовета Херсона Александра Власова, в чем его обвиняет последний.

"Когда люди, прибывшие из Херсона в связи с инцидентом, начали меня преследовать, я вышел из машины, и как только я открыл дверь, Власов начал кричать, что его бьют. Если бы я действительно ударил, это наверняка бы сняли на видео", - заявил Рищук.

О нападении на Александра Власова также сообщал в "Фейсбук" и советник главы Херсонской ОГА Богдан Ковалев, прибывший с указанное село вскоре после инцидента.

Ковалев также утверждал, что Рищук якобы угрожал ему и руководителю ОГА Юрию Гусеву.

"Он (Рищук, - ред и его водитель Галушка, находились в нетрезвом состоянии и постоянно пытались с нами договориться и после отказа, резко перешли к угрозам", - написал Ковалев.

Рищук же утверждает, что на самом деле он говорил, что был лучшего мнения о нынешней областной власти.

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"Возможно, я позволил себе какие-то эмоциональные высказывания. В такой-то ситуации! Но где, кроме слов Ковалева, другие подтверждения того, что я угрожал? Где видео? Там же все фиксировалось", - сказал Рищук.

Он добавил, что считает по меньшей мере странным то, что на бытовой конфликт съехались руководители полиции Олешковского района, советник главы Херсонской ОГА, а также активисты.

Напомним, Евгений Рищук - депутат Херсонского облсовета (фракция БПП "Солидарность"). Рищук является одним из фигурантов дела об убийстве и. о. управделами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Ее родственники и друзья считают Рищука причастным к преступлению, но официально он не является подозреваемым.

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Радикальная партия, Херсонская ОГА, БПП, Роман Чухалов, День села, Евгений Рищу.
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