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Драка на День села: депутат от "БПП" избил своего коллегу

Драка на День села: депутат от "БПП" избил своего коллегу
10:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Депутат Херсонского облсовета от "Блоку Петра Порошенко" Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета от Радикальной партии Романа Чухалова.

Происшествие произошло в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике "День села". Как сообщил Чухалов, он на этом празднике обеспечивал музыкальное оформление.

"Находился там и Евгений Рищук. Поздно вечером, уже после завершения праздника, он ко мне подошел и вызвал для разговора. Мы отошли, и Рищук неожиданно для меня нанес мне два удара в голову. Я упал. Когда очнулся, понял, что лежу на земле, а с меня стаскивают Рищука", - сказал Чухалов.

По его словам, депутат облсовета был нетрезв, а причиной для такого его поведения, как считает Чухалов, могли быть разногласия в видении различных вопросов жизни района.

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"Ранее мы общались, спорили, но серьезных конфликтов между нами не было. Возможно, под влиянием алкоголя Рищук решил выяснить отношения со мной руками", - сказал депутат Олешковского райсовета.

По словам Чухалова, по факту нападения он обратился в полицию, а сейчас находится в Олешковской районной больнице. "Жду заключения медиков. Возможно, у меня сотрясение мозга", - сказал он.

Начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Херсонской области Ирина Атаманенко сообщила, что заявление от Чухалова поступило в полицию 22 сентября в 23.30.

"На данный момент возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное нанесение легких телесных повреждений), другие решения по поводу правовой квалификации инцидента будут приняты после выводов медиков о состоянии здоровья пострадавшего. Сейчас идут следственные действия, выясняются все обстоятельства происшествия", - отметила Атаманенко.

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Херсонская область, Депутаты, Радикальная партия, Херсонская ОГА, БПП, Евгений Рищук, Роман Чухалов.
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