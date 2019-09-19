Глава Херсонской ОГА получает угрозы

Председателю Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву угрожали в связи с проведением аудита в аэропорту "Херсон".
Об этом в Facebook сообщил советник главы ОГА Богдан Ковалев.
"Это не первые угрозы членам команды Гусева, но персональные угрозы в адрес главы области поступили впервые сегодня", - написал Ковалев.
Он отметил, что председателю ОГА угрожали из-за проведения рабочей группой аудита в аэропорту "Херсон".
Ковалев заверил, что проверки и аудит продолжатся.
Ранее Гусев написал в своем Facebook, что получает угрозы от "известной в нашем регионе человека".
По словам главы Херсонской ОГА, руководство СБУ уже проинформировано.