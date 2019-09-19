Глава Херсонской ОГА получает угрозы

Новости Украины:Советник главы Херсонской ОГА рассказал, за что угрожали Гусеву.

Председателю Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву угрожали в связи с проведением аудита в аэропорту "Херсон".

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОГА Богдан Ковалев.

"Это не первые угрозы членам команды Гусева, но персональные угрозы в адрес главы области поступили впервые сегодня", - написал Ковалев.

Он отметил, что председателю ОГА угрожали из-за проведения рабочей группой аудита в аэропорту "Херсон".

Ковалев заверил, что проверки и аудит продолжатся.

Ранее Гусев написал в своем Facebook, что получает угрозы от "известной в нашем регионе человека".

По словам главы Херсонской ОГА, руководство СБУ уже проинформировано.