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Глава Херсонской ОГА получает угрозы

Глава Херсонской ОГА получает угрозы
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Советник главы Херсонской ОГА рассказал, за что угрожали Гусеву.

Председателю Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву угрожали в связи с проведением аудита в аэропорту "Херсон".

Об этом в Facebook сообщил советник главы ОГА Богдан Ковалев.

"Это не первые угрозы членам команды Гусева, но персональные угрозы в адрес главы области поступили впервые сегодня", - написал Ковалев.

Он отметил, что председателю ОГА угрожали из-за проведения рабочей группой аудита в аэропорту "Херсон".

Ковалев заверил, что проверки и аудит продолжатся.

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Ранее Гусев написал в своем Facebook, что получает угрозы от "известной в нашем регионе человека".

По словам главы Херсонской ОГА, руководство СБУ уже проинформировано. 

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Все по теме:

Херсонская область, Херсон, Херсонская ОГА, Юрий Гусев, Богдан Ковалев.
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