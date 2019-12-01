На Донетчине в пожаре погибла пожилая женщина

Новости Украины:Полиция расследует гибель женщины во время пожара на Донетчине.

Сегодня в Донецкой области около 8.00 в Дружковское отделение полиции поступило сообщение о пожаре по ул. Чкалова, в котором погиб человек.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшей является 95-летняя хозяйка дома, передает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Возгорание могло произойти из-за неисправности электроприбора, который находился у постели потерпевшей. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, в Харькове в гараже по ул.Зеленодольского произошел пожар в результате которого взорвался газовый баллон, погибли 3 человека