Пожар в Одесском колледже: количество пострадавших возросло (Фото, видео)

Новости Украины:В департаменте здравоохранения Одессы заявили, что во время пожара пострадал 21 человек.

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 21 человека, среди которых 9 детей.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Как отмечается, пострадавшие доставлены в несколько городских клинических больниц, в частности, в №№11 и 1, дети – в Одесскую областную детскую клиническую больницу и одну из городских больниц.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, по последним данным, пострадали 9 детей и 12 взрослых, из которых одна женщина (преподаватель колледжа) скончалась. Двое потерпевших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

"Все лечебные учреждения города приведены в готовность", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, сегодня утром в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате пожара пострадали 13 человек, из них пять спасателей.

Позже стало известно о смерти преподавателя колледжа, 1976 г. р.