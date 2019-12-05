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Спасатели назвали вероятную причину пожара в Одессе

Спасатели назвали вероятную причину пожара в Одессе
02:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В огне погибла 17-летняя студентка колледжа, еще 26 человек пострадали.

Руководство ГСЧС Украины направило в Одессу спецотряд спасателей для поиска людей среди завалов в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, причиной загорания в котором, вероятнее всего, стал неисправный удлинитель.

Об этом председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый сообщил на своей странице в Facebook.

"Ликвидация пожара (в здании колледжа - ред.) до сих пор продолжается, но спасатели продолжают искать людей. Утром в Одессу должен прибыть специальный отряд из Киева для помощи в проведении операции среди завалов. Ведь по состоянию на 21 час. 4 декабря зафиксировано 29 пострадавших", - отметил Куцый.

По его словам, "медики оказывают помощь всем пациентам и борются за их жизнь. Больницы полностью обеспечены медикаментами. Также группа психологов готова дополнительно оказывать помощь причастным к инциденту. К сожалению, стало известно об одной погибшей 2003 года рождения".

Глава отметил, что "пока рано говорить о причинах возгорания (здания - ред.). По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС, вероятной причиной стал поврежденный удлинитель".

Куцый добавил, что "сейчас существует большая угроза обвала стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как эту угрозу устранят".

"Сейчас главная задача — оказать помощь пострадавшим и продолжить поиски. Работают несколько горячих линий, куда могут обращаться граждане относительно этого инцидента", подытожил глава ОГА.

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Как ранее сообщало агентство, пожар возник 4 декабря в 10:12 на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Пожар в Одессе, Причины пожара в Одессе.
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