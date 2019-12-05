Уже второй самолет Трюдо вышел из строя

Новости мира:Основной пассажирский самолет Трюдо попал в Канаде в аварию и был выведен из строя как минимум до августа следующего года.

Военный самолет, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен был вернуться из Великобритании, вышел из строя в Лондоне. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

Отмечается, что обнаруженная во время периодического осмотра поломка двигателя самолета Вооруженных сил Канады СС-150 Polaris, на котором Трюдо прилетел в Лондон, заставила военных немедленно прекратить его эксплуатацию.

"Другой самолет той же модели прибыл в Лондон, чтобы доставить делегацию во главе с премьер-министром Трюдо назад в Канаду по окончании саммита лидеров стран-членов НАТО", - заявили в Вооруженных силах.

Ранее стало известно, что основной пассажирский самолет Трюдо попал в Канаде в аварию и был выведен из строя как минимум до августа следующего года. Во время буксировки самолета на военной базе в Трентоне он задел стену ангара, в результате чего значительные повреждения получил нос и правое крыло.

Эксперты из компании Airbus пришли к выводу, что отремонтировать самолет удастся не ранее августа следующего года.

В Вооруженных силах, которые обеспечивают транспортировку главы правительства, заверили, что готовы и в дальнейшем бесперебойно выполнять эту задачу, однако премьер-министру придется каждый раз использовать другой самолет.