Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником"

Новости Украины:Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

Министр образования и науки Анна Новосад заверила, что принцип "деньги ходят за школьником", который анонсировал Премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом заявила чиновница в комментарии изданию LB.ua.

"У нас с Премьер-министром произошло определенное недоразумение в сроках. Механизм "деньги ходят за ребенком" в настоящее время никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учеников по состоянию на октябрь 2019 года", - сказала Новосад.

Она пояснила, что "последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно возрос и, получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность".

Министр отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

"Мы будем выделять средства на реконструкцию и строительство опорных школ в селах. Конечно, первый вопрос - к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохое, но самое важное, когда будет восстановлена хорошая опорная школа, местные власти смогут аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителе", - сказала она.

27 ноября правительство перераспределило 171,1 млн гривень на зарплаты для учителей. Комментируя вопрос заработной платы учителей, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года внедряется принцип "деньги за ребенком". Впоследствии сообщение с Правительственного портала об этом было удалено.